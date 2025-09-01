    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Türkiyə-Azərbaycan IV Enerji Forumunun tarixi açıqlanıb

    Energetika
    • 01 sentyabr, 2025
    • 12:37
    Türkiyə-Azərbaycan IV Enerji Forumunun tarixi açıqlanıb

    Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan Türkiyə-Azərbaycan IV Enerji Forumu sentyabrın 4-də baş tutacaq.

    Bu barədə "Report"a energetika nazirinin müşaviri Zəminə Əliyeva məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, tədbirin nazir Pərviz Şahbazovla Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktarın həmsədrliyi ilə keçiriləcəyi gözlənilir.

    Türkiyəyə səfər çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Əliağa terminalında yerləşən zavodlarına da baş çəkilməsi nəzərdə tutulub.

    Türkiyə-Azərbaycan Enerji Forumu iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiya çərçivəsində strateji enerji əməkdaşlığının daha çevik və nəticəyönümlü olmasını təmin etmək məqsədilə təsis edilib. 

    enerji   forum   Azərbaycan   Türkiyə  

    Son xəbərlər

    13:12

    Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir

    Digər ölkələr
    13:12

    Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

    Hadisə
    13:09

    Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcək

    Region
    13:03

    Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    12:59

    Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edib

    Digər ölkələr
    12:56

    Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir

    Xarici siyasət
    12:53

    "Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldır

    Maliyyə
    12:50

    Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirik

    Region
    12:50

    TAP-ın kommersiya istismarı dövründə İtaliyaya 42 milyard kubmetrə yaxın qaz tədarük edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti