Türkiyə-Azərbaycan IV Enerji Forumunun tarixi açıqlanıb
Energetika
- 01 sentyabr, 2025
- 12:37
Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan Türkiyə-Azərbaycan IV Enerji Forumu sentyabrın 4-də baş tutacaq.
Bu barədə "Report"a energetika nazirinin müşaviri Zəminə Əliyeva məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, tədbirin nazir Pərviz Şahbazovla Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktarın həmsədrliyi ilə keçiriləcəyi gözlənilir.
Türkiyəyə səfər çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Əliağa terminalında yerləşən zavodlarına da baş çəkilməsi nəzərdə tutulub.
Türkiyə-Azərbaycan Enerji Forumu iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiya çərçivəsində strateji enerji əməkdaşlığının daha çevik və nəticəyönümlü olmasını təmin etmək məqsədilə təsis edilib.
Son xəbərlər
13:12
Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədirDigər ölkələr
13:12
Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilibHadisə
13:09
Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcəkRegion
13:03
Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıbSənaye
12:59
Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edibDigər ölkələr
12:56
Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verirXarici siyasət
12:53
"Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldırMaliyyə
12:50
Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirikRegion
12:50