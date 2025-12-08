İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Energetika
    • 08 dekabr, 2025
    • 10:27
    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Azərbaycan təbii qazını Avropaya nəql edən Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) Yunanıstanın Kipoi çıxış nöqtəsindən dekabrın 8-də 350 milyon 029 min 291 kVt/saat həcmində sifariş alıb.

    Bu barədə "Report" TAP-ın elektron platformasına istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən həftənin bazar ertəsinin sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 6,57 % azdır.

    Kipoi çıxış nöqtəsindən dekabrın 9-dan 15-dək 348 milyon 019 min 866 kVt/saat həcmində sifariş alınıb.

    Bu, dekabrın 2-nə olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 1,14 % azdır. Dekabrın 3-dən 8-dək olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 0,57 % azdır.

    Yunanıstanın Komotini çıxış nöqtəsindən dekabrın 8-dən 15-dək hər gün üçün gündəlik sifarişlər ötən həftənin göstəricisi kimi 28 milyon 674 min 418 kVt/saat həcmində qeydə alınıb.

    Yunanıstanın Nea Mesimvria çıxış nöqtəsindən dekabrın 8-dən 15-dək 30 milyon 346 min 301 kVt/saat həcmində sifariş alınıb. Bu, daha əvvəlki həftənin sifariş həcmi ilə müqayisədə eynidir.

    İtaliyanın Melenduqno çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün dekabrın 8-dən 15-dək 287 milyon 012 min 315 kVt/saat həcmində sifarişlər qəbul edilib. Bu, dekabrın 2- olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 8,49 % azdır.

    Bu çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün dekabrın 3-də olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 0,69 % azdır. Dekabrın 3-dən 8-dək olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə eyni qalıb.

    Xatırladaq ki, Trans-Adriatik Boru Kəmərinin tikintisi 2020-ci ilin oktyabrında başa çatıb. TAP-ın ümumi uzunluğu 878 km-dir ki, bunun da 550 km-i Yunanıstanın şimal hissəsindən, 215 km-i Albaniya ərazisindən, 105 km-i Adriatik dənizinin dibi ilə, 8 km-i isə İtaliya ərazisindən keçir. Azərbaycan qazının TAP vasitəsilə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstandakı istehlakçılara tədarükünə 2020-ci il dekabrın 31-dən başlanılıb.

