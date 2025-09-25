Sumqayıtda qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq
Energetika
- 25 sentyabr, 2025
- 16:17
Sabah Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərindin qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsindən məlumat verilib
Bildirilib ki, qaz təchizatında məhdudiyyətin yaranmasına səbəb Sumqayıt şəhərinin 21-ci məhəlləsində 89 mm-lik qaz xəttində sızmaların aradan qaldırılmasıdır.
Bununla əlaqədar olaraq 700 abonentin qaz təchizatı sentyabrın 25-də saat 17:00-dan etibarən işlər tam başa çatana qədər dayandırılacaq.
