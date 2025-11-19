SOCAR Şamaxı-Qobustan ərazisində aparılan tədqiqat proqramının nəticələrini açıqlayıb
- 19 noyabr, 2025
- 15:03
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Təbii ehtiyatların kəşfiyyatı komandası Şamaxı-Qobustan ərazisində həyata keçirilən hava qravimetriya tədqiqat proqramının yeni nəticələrini təqdim edib.
Bu barədə "Report"a SOCAR-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, 7 əməliyyat günündə 5 min km2 ərazidən məlumatların toplanması - hava qravimetriya qradiometriyası texnologiyasının Azərbaycanda və regionda ilk tətbiqi - mühüm nailiyyət kimi dəyərləndirilir.
Bildirilib ki, bu innovativ yanaşma məlumatların dəqiqliyini və əməliyyat səmərəliliyini artıraraq, kəşfiyyat qərarlarının daha əsaslı şəkildə qəbuluna imkan yaradır. LiDAR və maqnit məlumatlarının seysmik məlumatlarla inteqrasiyası isə Şamaxı-Qobustan regionunun yeraltı potensialının qiymətləndirilməsini gücləndirəcək.
SOCAR innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə enerji sektorunda dəqiqliyi, səmərəliliyi və liderliyini möhkəmləndirməyə davam edir.