İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    SOCAR İsveçrə şirkəti ilə sənəd imzalayıb

    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 19:34
    SOCAR İsveçrə şirkəti ilə sənəd imzalayıb

    İsveçrədə keçirilən Dünya İqtisadi Forumunun 2026-cı il toplantısı (World Economic Forum 2026 – WEF 2026) çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə İsveçrənin "SICPA SA" şirkəti arasında xidmətlərin göstərilməsinə dair sənəd imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    Nazir paylaşımında qeyd edib ki, bu əməkdaşlıq müasir monitorinq texnologiyaları vasitəsilə birgə fəaliyyət çərçivəsinin yaranmasını təmin edəcək: "Yeni həllər enerji təchizatı zənciri üzrə təhlükəsizliyin təmin edilməsinə və şəffaflığın artırılmasına töhfə verəcək".

    Azərbaycan SOCAR Mikayıl Cabbarov SICPA SA" Davos İqtisadi Forumu-2026
    Foto
    SOCAR и швейцарская компания SICPA SA подписали договор об оказании услуг
    Foto
    SOCAR signs services agreement with Swiss company

    Son xəbərlər

    20:07

    Emi Karlon: Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişinin paraflanmasının bir parçası olmaqdan qürur duyuruq

    Xarici siyasət
    20:03

    Yalçın Rəfiyev BMT-nin Bakıdakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutub

    Komanda
    19:46

    Boks üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günündə 24 döyüş keçirilib

    Fərdi
    19:45

    Vens: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    19:44

    Türkiyənin ötən il Azərbaycandan aldığı neftin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    19:40

    Elçin Əmirbəyov NATO Baş katibin müavini ilə Bakı-İrəvan sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:34
    Foto

    SOCAR İsveçrə şirkəti ilə sənəd imzalayıb

    Energetika
    19:25

    Gürcüstan Azərbaycandan kimya məhsullarının alışına çəkdiyi xərci 24 % artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti