SOCAR и швейцарская компания SICPA SA подписали договор об оказании услуг
Бизнес
- 22 января, 2026
- 19:50
SOCAR и швейцарская компания SICPA SA подписали документ об оказании услуг на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети Х.
"Сотрудничество позволит наладить совместную работу с использованием современных технологий мониторинга. Новые решения будут способствовать укреплению безопасности и повышению прозрачности всей цепочки поставок энергии", - отмечается в публикации.
