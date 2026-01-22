Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    SOCAR и швейцарская компания SICPA SA подписали договор об оказании услуг

    Бизнес
    • 22 января, 2026
    • 19:50
    SOCAR и швейцарская компания SICPA SA подписали договор об оказании услуг

    SOCAR и швейцарская компания SICPA SA подписали документ об оказании услуг на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети Х.

    "Сотрудничество позволит наладить совместную работу с использованием современных технологий мониторинга. Новые решения будут способствовать укреплению безопасности и повышению прозрачности всей цепочки поставок энергии", - отмечается в публикации.

