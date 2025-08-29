Səfir: "Malayziya Azərbaycanla LNG sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır"
Malayziya şirkətləri Azərbaycanla mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) və mayeləşdirilmiş neft qazı (LPG) sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını öyrənməkdə maraqlıdır.
Bunu "Report"a eksklüziv müsahibəsində Malayziyanın Azərbaycandakı səfiri Ahmad Kamrizamil Mohd Riza bildirib.
"Azərbaycan enerji resurslarının əsas təchizatçılarından biri və regionda strateji oyunçu kimi inkişaf etmiş boru kəməri infrastrukturu sayəsində Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır", - A.Riza bildirib.
Diplomatın fikrincə, bu, orta həlqə infrastrukturunun tikintisi və idarə edilməsi, qaz emalı texnologiyaları, saxlanc sistemləri və digər əlaqəli sahələrdə böyük təcrübəyə malik olan Malayziya şirkətlərinin cəlb edilməsi üçün geniş perspektivlər açır.
"Bu əlaqələri təşviq etmək üçün Azərbaycan şirkətləri Kuala-Lumpurda keçiriləcək "Oil & Gas Asia (OGA) 2025" beynəlxalq sərgisi də daxil olmaqla, əsas sənaye platformalarında Malayziya müəssisələri ilə fəal əməkdaşlığa dəvət olunur", - səfir əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, malayziyalı ixracatçılar və xidmət təchizatçıları ilə əlaqələrin qurulmasında vacib həlqə olan İstanbuldakı MATRADE ofisi vasitəsilə əməkdaşlıq da əlavə imkanlar açır.
"Biz əminik ki, bu platformalarda proaktiv əməkdaşlıq enerji sahəsində qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın potensialını maksimum dərəcədə üzə çıxarmağa imkan verəcək", - A.Riza vurğulayıb.
Səfir bildirib ki, əməkdaşlığın ən perspektivli istiqamətlərindən biri məhz bərpa olunan enerjidir: "Azərbaycan öz qarşısına "yaşıl enerji"nin quraşdırılmış gücdəki payının keçən ilin sonuna olan 21,3 %-dən 2027-ci ilə qədər 33,7 %-ə çatdırılması ilə bağlı iddialı məqsədlər qoyub. Bu da investorlar və həll təminatçıları üçün olduqca cəlbedicidir. Külək enerjisi və günəş parkları ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi daxili ehtiyacları ödəməklə yanaşı, həm də ölkənin regional "yaşıl enerji" mərkəzi kimi rolunu gücləndirəcək".
O deyib ki, bu iddialı "yaşıl" gündəlik Malayziya şirkətləri ilə tərəfdaşlıq üçün əlverişli şərait yaradır. Malayziya da öz "yaşıl" sektorunu fəal şəkildə inkişaf etdirir və Yeni Sənaye Baş Planı (NIMP) 2030, "Yaşıl İnvestisiya" Strategiyası, Dairəvi İqtisadiyyat Siyasəti və Milli Ticarət Planı 2030 kimi təşəbbüslər həyata keçirir. Bu proqramlar vasitəsilə İnvestisiya, Ticarət və Sənaye Nazirliyi (MITI) şirkətləri bu sektorda öz imkanlarından istifadə etməyə və onları genişləndirməyə təşviq edir.
"Bu proqramlar dairəvi iqtisadiyyata və davamlı ticarətə diqqət yetirməklə yanaşı, Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin inkişaf planları çərçivəsində zəruri bacarıqların və innovasiyaların inkişafına töhfə verə bilər", - A.Riza bildirib.
Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış olmaq olar.