Salyan şəhərinin bir hissəsində sabah qaz təchizatı dayandırılacaq
Energetika
- 24 noyabr, 2025
- 19:46
Salyan şəhərinin bir hissəsində sabah qaz təchizatı dayandırılacaq.
"Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, bu barədə Salyan Rregional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, məqsəd Salyan şəhər mərkəzində yerləşən "Şahmat" məktəbinin təbii qazla təmin edilməsidir.
Bu səbəbdən noyabrın 25-i saat 09:30 radələrindən etibarən işlər başa çatanadək şəhər mərkəzinin bir hissəsində (ümumi 3981 abonent) qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
20:57
KİV: ABŞ planından Ukrayna üçün Rusiya aktivlərinin müsadirəsi bəndi çıxarılıbDigər ölkələr
20:50
Türkiyə ilə Cənubi Koreya birgə AES inşa edə bilərRegion
20:39
Bakıda SPE 2025 Xəzər Texniki Konfransı keçiriləcəkEnergetika
20:37
Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərimiz davam edəcəkRegion
20:34
Foto
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının IV turu start götürübFərdi
20:32
Rusiya ordusu Xersonu atəşə tutub, ölənlər varDigər ölkələr
20:26
Foto
Rəşad Nəbiyev: Azərbaycanın rəqəmsal məhsulları Misirə ixrac üçün geniş imkanlara malikdirBiznes
20:18
ABŞ-nin ticarət naziri: Aİ polad və alüminium üzrə sazişə görə rəqəmsal qaydaları yumşaltmalıdırDigər ölkələr
20:03