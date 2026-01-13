Şahbuzda üç saat işıq olmayacaq
Energetika
- 13 yanvar, 2026
- 10:47
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Şahbuz rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, yanvarın 13-də Şahbuz rayonunda "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) tərəfindən təmir-bərpa işləri aparılacaq.
Təmir işləri Şahbuz rayonunda yerləşən /35/10 kV-luq yarımstansiyadan qidalanan 10 kilovoltluq "Qəsəbə 7" və "Qəsəbə 1" hava elektrik verilişi xətlərində həyata keçiriləcək.
Bu səbəbdən, saat 13:00 dan 16:00-dək Şahbuz şəhərində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.
