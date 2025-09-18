Sabah Şağan qəsəbəsində qaz olmayacaq
Energetika
- 18 sentyabr, 2025
- 17:58
Sabah Bakının Xəzər rayonunun Şağan qəsəbəsinə təbii qazın verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilir ki, Şağan qəsəbəsini təbii qazla təmin edən diametri 325 mm-lik orta təzyiqli qaz kəmərinin dayaqlar üzərinə qaldırılması məqsədilə sentyabrın 19-da saat 10:00-dan işlər başa çatanadək qaz təchizatı dayandırılacaq.
Həmin müddət ərzində Şağan qəsəbəsinə təbii qazın verilişində məhdudiyyət olacaq.
Son xəbərlər
18:30
Fransa Milli Polisi 140 nəfərin həbs edildiyini bildirib - YENİLƏNİB-6Digər ölkələr
18:20
Foto
Türkiyədə Azərbaycan Milli Musiqi Günü qeyd olunubMədəniyyət
18:14
Vaşinqton ştatında helikopter qəzaya uğrayıbDigər
18:12
Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunan poçt markaları nəşr olunubXarici siyasət
17:59
Foto
Azərbaycan və Qazaxıstan arasında multikulturalizmlə bağlı memorandum imzalanıbXarici siyasət
17:58
Sabah Şağan qəsəbəsində qaz olmayacaqEnergetika
17:57
Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqroya qalib gəlibFutbol
17:53
Belqorod-Dnestrovski limanı yüklərin emalı üçün Orta Dəhlizin böyük habını yaratmağı planlaşdırırİnfrastruktur
17:53