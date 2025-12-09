Sabah Coratda 650 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 09 dekabr, 2025
- 14:39
Sabah Corat qəsəbəsində 650 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
"Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri, Corat qəsəbəsində yeni çəkilmiş qaz xətlərinin mövcud şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar dekabrın 10-da 650 abonentin qaz təchizatında fasilə olacaq.
Qazın verilişi işlər tamamlandıqdan sonra bərpa ediləcək.
