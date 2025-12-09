İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Sabah Coratda 650 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 09 dekabr, 2025
    • 14:39
    Sabah Coratda 650 abonentin qazı kəsiləcək

    Sabah Corat qəsəbəsində 650 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri, Corat qəsəbəsində yeni çəkilmiş qaz xətlərinin mövcud şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar dekabrın 10-da 650 abonentin qaz təchizatında fasilə olacaq.

    Qazın verilişi işlər tamamlandıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Corat qəsəbəsi qaz fasilə

