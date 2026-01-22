İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 15:24
    Sabah Biləsuvarın bir hissəsində qaz olmayacaq

    Sabah Biləsuvar şəhərinin bir hissəsinə qazın verilişi dayandırılacaq .

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Biləsuvar şəhəri T.İsmayılov küçəsində quraşdırılmış qaz tənzimləyicisinin şəhərin Təyyarə Meydanı ərazisində quraşdırılmış QSQO-800 tipli qaz tənzimləyicisi ilə yeri dəyişdiriləcək.

    Bu məqsədilə aparılacaq işlərlə əlaqədar şəhərin S.Vurğun, B.Abbasov, A.M.Hüseyn, Ş.Qurbanov, Xəqani, Nizami və M.İbrahimov küçələrinin bir hissəsində, həmçinin Təyyarə Meydanı adlanan yaşayış massivində yerləşən abonentlər daxil olmaqla, ümumilikdə 800-ə yaxın abonentin qaz təchizatının yanvarın 23-də saat 14:00-dan etibarən işlər yekunlaşanadək dayandırılması planlaşdırılır.

