Sabah Bakının 3 rayonunda qaz kəsiləcək
Energetika
- 09 aprel, 2026
- 19:38
Aprelin 10-da Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatın dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, paytaxtın Sabunçu, Suraxanı və Xəzər rayonlarındakı qaz xətləri üzərində təmir işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar saat 10:00-dan etibarən Zığ, Pirşağı, Şağan və Buzovna qəsəbələrinin, Quşçuluq yaşayış massivinin, Ramanı Südçülük Sovxozunun, E.Məhərrəmov küçəsinin, Sosial evlərin və Maştağa qəsəbəsi, Daş Karxanasının bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
21:01
Futbol üzrə dünya çempionatında rekord sayda hakim fəaliyyət göstərəcəkFutbol
20:58
EBRD-nin 5 milyard avroluq dəstək proqramında Azərbaycan da yer alıbMaliyyə
20:45
Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının I turu başlayırFərdi
20:40
Paşinyan: Azərbaycanla dəmir yolu əlaqəsi regional ticarətin inkişafına təkan verirRegion
20:27
Yevgeni Kukseviç: "Gürcüstanla yoldaşlıq oyununun xeyrini gələcəkdə görəcəyik"Futbol
20:21
Numan Kurtulmuş: Türkiyə Azərbaycan-Ermənistan yaxınlaşmasını müsbət qiymətləndirirXarici siyasət
19:58
Hakan Fidan: ABŞ və İran arasında sülhə nail olmaq üçün iki həftə kifayət etməyə bilərRegion
19:49
Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstana uduzubFutbol
19:48