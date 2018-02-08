Qazaxıstanda benzinin qiyməti 21% artıb

Bakı. 8 fevral. REPORT.AZ/ Qazaxıstanda son bir ildə markadan asılı olaraq benzin 17-21%, dizel yanacağı isə 22-27% bahalaşıb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “EnergyProm” portalı məlumat yayıb.
Ötən ilin dekabr ayında bu ölkədə “Ai-92” markalı benzinin 1 litri 16,9% bahalaşaraq 159 tenge (0,83 manat),”Ai-95/96” markalı benzinin 1 litri 20,3% bahalaşaraq 178 tenge (0,93 manat), “Ai-98” markalı benzinin 1 litri isə 21,3% artaraq 194 tenge (1,01 manat) olub.
Dekabrda yay dizel yanacağının qiyməti illik 21,8% artaraq 162 tenge (0,84 manat), qış dizel yanacağı isə 26,9% artaraq 217 tenge (1,13 manat) təşkil edib.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi
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