    Qazaxıstan bu il BTC ilə neft tədarükünü 1,6 milyon tona çatdırmağı planlaşdırır

    Energetika
    • 16 yanvar, 2026
    • 09:19
    Qazaxıstan bu il BTC ilə neft tədarükünü 1,6 milyon tona çatdırmağı planlaşdırır

    Qazaxıstan neftinin Bakı–Tbilisi–Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə tədarükünün həcmi 2026-cı ildə 1,6 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Qazaxıstan "KazMunayQaz" (KMG) neft-qaz şirkətinin mətbuat xidməti bildirib.

    2025-ci ilin yekunları üzrə Qazaxıstan bu marşrut üzrə 1,3 milyon ton neft tədarük edib.

    Qazaxıstan Energetika Nazirliyinin məlumatına əsasən, 2024-cü ildə BTC ilə təxminən 1,4 milyon ton Qazaxıstan nefti nəql edilib.

