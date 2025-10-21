İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Energetika
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:13
    Qaradağ GES-də 1 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunub

    230 MVt gücündə "Qaradağ" Günəş Elektrik Stansiyasında 1 milyard kilovat-saat elektrik enerjisinin istehsalı münasibətilə tədbir keçirilib.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Energetika Nazirliyi, "Azərenerji" ASC və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin "Masdar" şirkətinin rəhbər şəxsləri iştirak ediblər.

    Bildirilib ki, 2023-cü ildə istismara verilmiş "Qaradağ" GES Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində ilk iri miqyaslı beynəlxalq investisiya layihəsi olmaqla, ölkəmizdə "yaşıl enerji" keçidinə mühüm töhfə verir. İki il ərzində istehsal olunmuş 1 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi ölkə üzrə 220 milyon kubmetr təbii qaza qənaət imkanı yaradaraq, atmosferə 400 min ton karbon qazı atılmasının qarşısını alıb.

    Daha sonra simvolik sertifikatın imzalanma mərasimi keçirilib. Sertifikatı Azərbaycan tərəfdən Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev və "Azərenerji" ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini Rüstəm Qasımov imzalayaraq "Masdar" şirkətinin Baş əməliyyat direktoru Əbdüləziz Alobaidliyə təqdim ediblər.

    Qeyd edək ki, Qaradağ GES ildə təxminən 500 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal etməklə 110 min ev təsərrüfatını yaşıl enerji ilə təmin edir.

    Qaradagh solar plant marks 1 billion kWh milestone

