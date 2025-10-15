İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:00
    Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edib

    Energetika naziri Pərviz Şahbazov Sumqayıt şəhəri, Cəlilabad və Xaçmaz rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, qəbulda qaz təchizatı, qaz sayğacının quraşdırılması, elektrik enerjisi təchizatı, transformatorun yenilənməsi və digər istiqamətlərdə müraciətlər dinlənilib, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həlli üçün aidiyyəti struktur bölmələrə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Qeyd edək ki, Energetika Nazirliyi tərəfindən vətəndaş müraciətlərinə baxılması işinin səmərəli təşkili məqsədilə rəhbər vəzifəli şəxslərin vətəndaş qəbulu qrafiki nazirliyin rəsmi internet saytında yerləşdirilib.

    Energetika Nazirliyi Pərviz Şahbazov Qəbul

    Son xəbərlər

    17:26

    Son üç ayda Avropada icazəsiz yaşayan 822 nəfər Gürcüstana qaytarılıb

    Region
    17:26

    NUFA3 iştirakçılarına Şuşada tanıtım turu təşkil olunub

    İnfrastruktur
    17:24

    Pakistan və "Taliban" 48 saatlıq atəşkəs barədə razılaşıblar - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:24

    "AZİREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi çərçivəsində İran gəmiləri Azərbaycana gəlib

    Hərbi
    17:24
    Foto

    Sahibə Qafarova TÜRKPA-nın yeni Baş katibini qəbul edib

    Milli Məclis
    17:22

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb

    İnfrastruktur
    17:21

    Xankəndidə QHT-lərin Əməkdaşlıq Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub

    Daxili siyasət
    17:20

    Son üç ildə 160 minə yaxın əcnəbiyə tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    17:19
    Foto

    Naxçıvan iqtisadiyyatının artım prioritetləri müzakirə edilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti