İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Pərviz Şahbazov növbəti vətəndaş qəbulu keçirib

    Energetika
    • 10 mart, 2026
    • 17:40
    Pərviz Şahbazov növbəti vətəndaş qəbulu keçirib

    Energetika naziri Pərviz Şahbazovun iştirakı ilə vətəndaş qəbulu keçirilib.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, nazirlikdə təşkil olunan qəbul zamanı mənzilin təbii qaz təchizatı, qaz sayğacının dəyişdirilməsi, işlə təminat və digər istiqamətlərdə müraciətlər dinlənilib, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həlli üçün aidiyyəti struktur bölmələrə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Qeyd edək ki, Energetika Nazirliyi tərəfindən vətəndaş müraciətlərinə baxılması işinin səmərəli təşkili məqsədilə rəhbər vəzifəli şəxslərin 2026-cı il üzrə vətəndaş qəbulu qrafiki nazirliyin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib.

    Energetika naziri Pərviz Şahbazov vətəndaş

    Son xəbərlər

    17:57

    "Turan Tovuz" ev oyunlarını Sumqayıt şəhər stadionunda keçirəcək

    Futbol
    17:56

    Merkel, Zelenski və Valensa Avropa Xidmət Ordeni ilə təltif olunublar

    Digər ölkələr
    17:55

    Qubanın üç kəndinin adının dəyişdirilməsi təklif edilir

    Milli Məclis
    17:53

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran Kolumbiya millisinə dəvət alıb

    Futbol
    17:52

    Qiymətləndiricilər Palatası: Regional risklər Azərbaycanın əmlak bazarında böhran üçün zəmin yaratmır

    Biznes
    17:50

    Maştağada iki gün su olmayacaq

    İnfrastruktur
    17:44
    Video

    "Haber Global" Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıb

    Region
    17:42
    Foto

    Dövlət Komitəsinin nümayəndələri ABŞ-də azərbaycanlı gənclərlə görüşüb

    Diaspor
    17:41
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan Milli Teatr Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti