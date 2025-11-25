İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Pərviz Şahbazov Bakı, Sumqayıt və Göyçaydan olan vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 17:22
    Pərviz Şahbazov Bakı, Sumqayıt və Göyçaydan olan vətəndaşları qəbul edib

    Energetika naziri Pərviz Şahbazov Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Göyçay rayonundan olan vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, nazirlikdə təşkil olunmuş qəbul zamanı qaz təchizatı, qaz sərfiyyatı üzrə borcun yaranması, elektrik və istilik enerjisi təchizatı, elektrik və qaz sayğaclarının quraşdırılması, işlə təminat və digər istiqamətlərdə müraciətlər dinlənilib, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həlli üçün aidiyyəti struktur bölmələrə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Qeyd edək ki, Energetika Nazirliyi tərəfindən vətəndaş müraciətlərinə baxılması işinin səmərəli təşkili məqsədilə rəhbər vəzifəli şəxslərin vətəndaş qəbulu qrafiki nazirliyin rəsmi internet saytında yerləşdirilib

    Pərviz Şahbazov Energetika Nazirliyi

    Son xəbərlər

    18:27

    Tramp Milada qədər FED-in gələcək sədrinin adını açıqlayacaq

    Digər ölkələr
    18:26

    Azər Allahverənov: Naxçıvanda Türk dünyası üçün yeni bir tarixi səhifə yazıldı

    Xarici siyasət
    18:19

    Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:13

    Avropa Parlamenti Aİ-nin müdafiə sənayesi proqramını qəbul edib

    Digər ölkələr
    18:11
    Foto

    Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:02

    "Özbəkneftqaz" SOCAR-la innovasiyalar və rəqəmsal transformasiya sahəsində yeni layihələr formalaşdırır

    Energetika
    18:02

    Azərbaycan Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:58

    Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaq

    Digər ölkələr
    17:57
    Foto

    "Rabitəbank" 31-ci filialını açdı

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti