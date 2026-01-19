İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Energetika
    19 yanvar, 2026
    16:17
    Ötən il Azərbaycanda 590 min tona yaxın karbamid istehsal olunub

    Ötən il Azərbaycanda 587 min ton həcmində karbamid istehsal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 10 % çoxdur.

    Bu ilin yanvarın 1-nə 52 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.

    Xatırladaq ki, karbamid (azot gübrəsi) Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisindəki "SOCAR Karbamid" zavodunda istehsal edilir. Zavod 2019-cu il yanvarın 16-da istifadəyə verilib, il ərzində 435 milyon kubmetr təbii qazdan xammal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid istehsal etmək gücündədir. İstehsal həcminin 70 %-i ixrac üçün nəzərdə tutulub.

