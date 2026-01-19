Ötən il Azərbaycanda 590 min tona yaxın karbamid istehsal olunub
Energetika
- 19 yanvar, 2026
- 16:17
Ötən il Azərbaycanda 587 min ton həcmində karbamid istehsal olunub.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 10 % çoxdur.
Bu ilin yanvarın 1-nə 52 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.
Xatırladaq ki, karbamid (azot gübrəsi) Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisindəki "SOCAR Karbamid" zavodunda istehsal edilir. Zavod 2019-cu il yanvarın 16-da istifadəyə verilib, il ərzində 435 milyon kubmetr təbii qazdan xammal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid istehsal etmək gücündədir. İstehsal həcminin 70 %-i ixrac üçün nəzərdə tutulub.
