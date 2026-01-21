İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən il Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 4 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    • 21 yanvar, 2026
    • 11:49
    Ötən il Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 4 dəfəyə yaxın artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycan gömrük bəyannamələrinə əsasən, 217 min 244,53 ton neft koksu ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə neft koksunun dəyəri 68 milyon 744,36 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu, 2024-cü il ilə müqayisədə müvafiq olaraq 3,4 % və 3,8 dəfə çoxdur.

    Ötən il ərzində neft koksunun ölkənin ümumi ixracında payı 0,27 % olub.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycan xarici ölkələrlə 49 milyard 423 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 25 milyard 43 milyon ABŞ dolları ixracın, 24 milyard 380 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 5,7 % azalıb, idxal isə 15,8 % artıb.

    Xatırladaq ki, SOCAR-ın Heydər Əliyev adına NEZ-i regionumuzun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın Ai-92, dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi isə ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Avro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İB-nin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    neft koksu koks ixracı Dövlət Gömrük Komitəsi

    Son xəbərlər

    11:54

    Milli Məclisdə mina təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    11:53

    ADSEA: Qarlı hava su təchizatına təsir etməyib

    İnfrastruktur
    11:51

    KİV: Fransa Qrenlandiyada NATO təlimlərinin keçirilməsini istəyir

    Digər ölkələr
    11:50

    "Napoli"nin hücumçusu karyerasını İtaliyanın digər klubunda davam etdirə bilər

    Futbol
    11:49

    Ötən il Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 4 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    11:49

    Azərbaycanda super kompüter mərkəzinin yaradılmasında "Dell Technologies" iştirak edəcək

    İKT
    11:48

    İcbari Sığorta Bürosunun yenilənmiş internet səhifəsi istifadəyə verilib

    Maliyyə
    11:43
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Dell Technologies" şirkətinin rəsmisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:42

    Ötən il 7 telekanala xəbərdarlıq edilib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti