Novxanıda 2000 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 25 sentyabr, 2025
- 12:29
Novxanı qəsəbəsində 2000 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, cari təmirlə əlaqədar sentyabrın 25-də saat 13:30-dan etibarən, Novxanı qəsəbəsi ərazisində, o cümlədən sənaye obyektləri daxil olmaqla, 2000 abonentin qaz təchizatı işlər tamamlanana qədər dayandırılacaq.
