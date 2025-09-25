Novxanıda 2000 abonentin qazı kəsiləcək

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Energetika
    • 25 sentyabr, 2025
    • 12:29
    Novxanı qəsəbəsində 2000 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, cari təmirlə əlaqədar sentyabrın 25-də saat 13:30-dan etibarən, Novxanı qəsəbəsi ərazisində, o cümlədən sənaye obyektləri daxil olmaqla, 2000 abonentin qaz təchizatı işlər tamamlanana qədər dayandırılacaq.

