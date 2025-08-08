Haqqımızda

Novxanı qəsəbəsinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Novxanı qəsəbəsinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq ​​​​​​​Bu gün Abşeron rayonunun Novxanı qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq
Energetika
8 avqust 2025 12:03
Novxanı qəsəbəsinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Bu gün Abşeron rayonunun Novxanı qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

Bu barədə “Report” “Azərişıq” ASC-yə istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, Bağlar Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (ETSİ) ərazisində avqustun 8-də 35 kV-luq hava xəttində təmir və gücləndirmə işləri aparılacaq.

Bununla əlaqədar olaraq saat 12:00-dan 14:00-dək Novxanı qəsəbəsinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. İşlər yekunlaşdıqdan sonra ərazi daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi