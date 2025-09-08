İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində üç gün işıq fasilələrlə veriləcək

    Energetika
    • 08 sentyabr, 2025
    • 10:41
    Naxçıvanın bəzi ərazilərində üç gün işıq fasilələrlə veriləcək

    Naxçıvan şəhəri və Babək rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sentyabrın 8-dən 11-dək Naxçıvan şəhəri və Babək rayonunun müəyyən ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq.

    Qeyd olunan günlərdə 110/35/10 kilovoltluq "Xalçaçılıq" yarımstansiyasından qidalanan 10/0,4 kV-luq xətlərdə dartılma və ağacların budanması işləri həyata keçiriləcək.

    Eyni zamanda, Nehrəm 35/10 kV yarımstansiyasından qidalanan 10 kV-luq Nehrəm-2, Nehrəm-3 və Nehrəm-4 hava xətlərində, eləcə də 10/0,4 kV KTM-lərdə təmir işləri görüləcək.

    Bununla əlaqədar Naxçıvan şəhərinin 59, 61, 48, 49 nömrəli məhəllələrində və Yunis Cabbarov küçəsində, eləcə də Babək şəhəri və Nehrəm qəsəbəsində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq.

    Son xəbərlər

    10:55

    Türkiyədə sosial şəbəkələrin işində problem yaranıb

    Digər ölkələr
    10:49

    Bu ilin 8 ayında 36 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:49

    Yeni səfir İsraillə Qazaxıstan arasında münasibətlərin dərinləşməsinə ümid edir

    Region
    10:46

    ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi 3 illik auditor seçir

    Maliyyə
    10:42
    Foto

    Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    10:41

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində üç gün işıq fasilələrlə veriləcək

    Energetika
    10:37

    Putin Dövlət Dumasına İşgəncələrə qarşı konvensiyanın ləğvi haqqında qanun layihəsi təqdim edib

    Digər ölkələr
    10:34
    Foto

    Şəkidə qədim sənət ənənələrinin qorunması məqsədilə tədbir keçirilib

    İncəsənət
    10:28

    Qazaxıstan XİN başçısı: Saxlanıldığım barədə yalan xəbər yayılanda işdə idim

    Region
    Bütün Xəbər Lenti