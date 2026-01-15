İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 15 yanvar, 2026
    • 12:35
    Naxçıvanın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilələr olacaq.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) yanvarın 15-də Naxçıvan şəhərində planlı təmir-bərpa işləri aparacaq.

    Bununla əlaqədar 110/35/10 kV-luq "Koroğlu" yarımstansiyasından qidalanan 1 nömrəli 25 MVA transfarmator razılaşdırılmış sifariş əsasında açılacaq.

    Eyni zamanda, Milli SCADA sisteminin qurulması məqsədilə Naxçıvanın Qoçüstü məhəlləsi, Cənlibel, 35-ci məhəllə, Sabir, Şaxtatinski, Gəray Əsədov küçələri və 10–11-ci küçələrdə saat 19:30-dan 20:30-dək elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq.

    Naxçıvan elektrik enerjisi fasilə

    Son xəbərlər

    13:08

    Azərbaycanda ötən il 198 min nəfərə proaktiv sosial ödəniş təyin edilib

    Maliyyə
    13:05

    Gəncə və Şəmkir ərazisində Qərb Sənaye Parkı yaradılır

    Daxili siyasət
    13:02

    Zəka Mirzəyev: "Azərbaycanda sosial sığorta haqlarının 68 %-i qeyri-büdcə sektorunun payına düşür"

    Maliyyə
    12:59

    Sabah hava yağmursuz keçəcək - PROQNOZ

    Daxili siyasət
    12:57

    Zəka Mirzəyev: "Pensiya yaşının azaldılması müzakirə mövzusu deyil"

    Maliyyə
    12:50

    "Qaçqınkom" keçmiş məcburi köçkünün iddialarına aydınlıq gətirib

    Daxili siyasət
    12:48

    "Sumqayıt" 45 yaşlı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    12:39

    Ötən il dövlət icbari şəxsi sığorta ödənişləri üzrə 11 minə yaxın şəxsin müraciətinə baxılıb

    Maliyyə
    12:37

    QHT-lərə dövlət dəstəyi konsepsiyasının yenilənməsi üçün təkliflər hazırlanır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti