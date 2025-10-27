İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Masallının bəzi kəndlərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:01
    Masallının bəzi kəndlərində qaz olmayacaq

    Oktyabrın 29-da və 30-da Masallı rayonunun bəzi kəndlərinin qaz təchizatında məhdudiyyət yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, Masallı şəhəri H. Əliyev prospektində yerüstü qaz xəttinin çəkilməsi ilə əlaqədar olaraq, şəhərin bir hissəsi, Digah və Seybətin kəndləri də daxil olmaqla 3 200 abonentin qaz verilişi oktyabrın 29-da saat 10:00-dan işlər tamamlananadək dayandırılacaq.

    Həmçinin, Ləngan kəndində 1 000 mm-lik beton kollektorun ləğvi və qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi səbəbilə Təklə, Ləngan, Stansiya Masallı, Xoşçobanlı və Sığınacaq kəndlərində 1 800-ə yaxın abonentin qaz təchizatı oktyabrın 30-da saat 10:00-dan işlər bitənədək dayandırılacaq.

