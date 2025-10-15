İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Lerik Elektrik Stansiyasında 207 milyon kVt/saatdan çox enerji istehsal edilib

    Lerikin Cəngimeran kəndində yerləşən modul tipli "Lerik" Elektrik Stansiyası istismara verildiyi tarixdən bu ilin oktyabrın 1-dək 207,5 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Lerik" Elektrik Stansiyası 2018-ci il oktyabrın 15-də istismara verilib. Stansiyanın ümumi qoyuluş gücü 16,5 MVt təşkil edir.

