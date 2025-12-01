İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Mirzəliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    • 01 dekabr, 2025
    • 10:07
    İlham Mirzəliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Bərdə rayonunda Bərdə və Tərtər sakinlərini qəbul edib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib, qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun operativ şəkildə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Qəbuldan sonra İlham Mirzəliyev məcburi köçkün şəhərciyində sakinlərlə görüşərək onların suallarını cavablandırıb.

    “Azəristiliktəchizat” ASC İlham Mirzəliyev Bərdə

