İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Hövsanda qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    • 31 oktyabr, 2025
    • 09:28
    Hövsanda qaz təchizatı dayandırılacaq

    Bakının Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, Hövsan Bağlar yaşayış sahəsində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, Suraxanı rayonu, Hövsan Qaz Tənzimləyici Məntəqədə aşkar olunmuş qaz sızmalarının ləğv olunması ilə əlaqədar bu gün saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Məlumata əsasən, təmir-bərpa işləri aparılan müddətdə Hövsan qəsəbəsi, Hövsan Bağlar yaşayış sahəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Bakı qaz təchizatı Hövsan qəsəbəsi təmir işləri

    Son xəbərlər

    10:42

    Valeh Ələsgərov: "Ələt Azad İqtisadi Zonasında ərazilərin yarıdan çoxu artıq investorlara təqdim edilib"

    İnfrastruktur
    10:41

    Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin qatarına daş atılıb

    İnfrastruktur
    10:41

    Azərbaycan və Türkiyə üçüncü ölkələrə ticarət dövriyyəsini daha da artıra bilər

    İnfrastruktur
    10:38

    Təşkilat rəhbəri: Belçika müstəmləkəçiliyi Burundinin milli-mədəni dəyərlərini tamamilə məhv edib

    Xarici siyasət
    10:36

    Ukraynalı nazir: Azərbaycana dəstəyinə görə minnətdarıq

    Xarici siyasət
    10:34

    Xaçmazda qadın qətlə yetirilib, 17 yaşlı oğlu şübhəli bilinir

    Hadisə
    10:33

    KİV: ABŞ Tramp və Putinin Budapeştdə planlaşdırılan görüşünü ləğv edib

    Digər ölkələr
    10:31

    KİV: İranın şərqində Sepah komandirinə hücum olub, yaralılar var

    Region
    10:29

    Rayonlarda və işğaldan azad olunan ərazilərdə 27 avtomat aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti