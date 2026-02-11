İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    EIA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu açıqlayıb

    Energetika
    • 11 fevral, 2026
    • 10:05
    EIA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu açıqlayıb

    ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya Administrasiyası (EIA) Azərbaycanda 2027-cı il üçün orta gündəlik neft hasilatını 540 min barel səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə EIA "Qısamüddətli enerji perspektivi" adlı hesabatın fevral ayı üzrə açıqladığı məlumatda qeyd edilib.

    2027-ci il üçün neft hasilatı proqnozu qurumun yanvar proqnozu ilə müqayisədə eyni qalıb.

    Gələn ilin birinci rübündə ölkədə orta gündəlik neft hasilatının 550 min barel olacağı gözlənilir ki, bu da yanvar ayında verilən proqnozla müqayisədə eynidir.

    2027-ci ilin ikinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı 540 min barel təşkil edəcək. Bu da qurumun ötən ay açıqladığı proqnozla müqayisədə eynidir.

    Agentlik, həmçinin 2027-ci ilin üçüncü və dördüncü rüblərində Azərbaycanda orta gündəlik neft hasilatının 530 min barel olacağını proqnozlaşdırır. Bu, qurumun ötən ay açıqladığı proqnozla müqayisədə eynidir.

    Azərbaycan ABŞ Energetika Nazirliyi EIA Azeri Light
    EIA reveals Azerbaijan's oil production forecast for 2027

