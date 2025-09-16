İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq

    Energetika
    • 16 sentyabr, 2025
    • 20:25
    Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq

    Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq.

    "Report"in yerli bürosu xəbər verir ki, "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ tərəfindən 2025-2026-cı illər payız-qış mövsümünə hazırlıq çərçivəsində təsdiqlənmiş tədbirlər planına uyğun olaraq aparılacaq təmir-bərpa işləri səbəbindən Çeşməbasar yarımstansiyasından qidalanan 35 kV-luq Əbrəqunus hava xəttində təmir işləri görüləcək. Bu səbəbdən 35/10 kV-luq Əbrəqunus yarımstansiyasında gərginlik olmayacaq. 

    Bununla əlaqədar sentyabrın 17-də, saat 10:00-dan 13:00-dək Camaldın, Bənəniyar, Saltaq, Göydərə, Əlincə, Xanəgah, Xoşkeşin, Gal, Şurut, Milax, Qazançı, Boyəhməd və Ləkətağ kəndlərinin elektrik təchizatında fasilələr olacaq. 

    Qeyd olunub ki, enerji təchizatı sistemlərinin gücləndirilməsi və texniki baxışların həyata keçirilməsi çərçivəsində müxtəlif ünvanlarda mərhələli təmir işləri davam etdiriləcək

    elektrik enerjisi Azərişıq Culfa

    Son xəbərlər

    20:31

    KİV: İsrail Hodeyda limanında gəmi dokunu məhv edib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:30
    Video

    Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    20:25

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Moldovaya qalib gəlib

    Futbol
    20:25

    Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq

    Energetika
    20:21

    İsrail ticarət razılaşmasının dayandırılması ilə bağlı fon der Lyayenə məktub göndərib

    Digər ölkələr
    20:06

    Ermənistan XİN başçısı Niderlanda işgüzar səfər edəcək

    Region
    19:54

    Hindistan və ABŞ ticarət sazişi üzrə səyləri artırmağa razılaşıb

    Digər ölkələr
    19:46

    "Barselona" ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcək

    Futbol
    19:34
    Foto
    Video

    Azərbaycan və beş ölkənin "Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti