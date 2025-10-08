İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Cəlilabadın beş kəndinin sakinləri qaz probleminin həllini gözləyirlər

    Energetika
    • 08 oktyabr, 2025
    • 13:54
    Cəlilabad rayonunun Qarakazımlı, Sarxanlı, Moranlı, Zərbəli və Dələli kəndlərinin sakinləri yaşadıqları ərazidə təbii qaz olmamasından əziyyət çəkirlər.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosuna müraciət edən sakinlər bildirib ki, problem ümumilikdə 5 minə yaxın əhalini əhatə edir.

    "Bizim kəndlər rayon mərkəzindən təxminən 35 kilometr məsafədə, dağətəyi ərazilərdə yerləşir. Çox sərt keçən qış aylarında yanacaq və istiliyin təmin edilməsi üçün əsasən odun və maye qazdan istifadə etməli oluruq. Artıq bağlarda kəsməyə ağac qalmayıb, məcbur olub odunu pulla alırıq. Hazırda bir kubmetr odunun qiyməti 25 manata yaxındır, bu da əlavə xərc deməkdir. Təəccüblüdür, yaxınlıqdakı Gülməmmədli kəndinə qaz xətti çəkilib, amma nədənsə, bizim bu beş kənd hələ də qazsızdır", - deyə onlar qeyd edib.

    Sakinlər problemlə əlaqədar dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etdiklərini, lakin hələlik müsbət nəticə əldə olunmadığını deyiblər.

    Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev bildirib ki, regionlarda qaz təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir: "Cəlilabad rayonunun "mavi yanacaq"la təmin olunmayan yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması məsələsinə ‘Azəriqaz"ın mövcud maliyyə imkanları çərçivəsində növbəti illərdə baxılacaq".

    "Azəriqaz" Cəlilabad rayonu təbii qaz yanacaq

