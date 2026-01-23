Buzovnanın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
Energetika
- 23 yanvar, 2026
- 09:08
Bu gün Bakının Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Xəzər Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində təmir işləri həyata keçiriləcək.
Bununla əlaqədar olaraq saat 11:00-dan 15:00-dək Buzovna qəsəbəsi Abşeron, Cəfər Cabbarlı, Məmməd Namazov, Sidqi Ruhulla küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
09:12
Azərbaycan Basketbol Liqasında daha iki oyun baş tutacaqKomanda
09:08
Buzovnanın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:06
Vitse-prezident: ABŞ Yaxın Şərqdə əhəmiyyətli qüvvələr cəmləşdiribDigər ölkələr
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.01.2026)Maliyyə
09:05
Ötən il motosiklet və moped sürücülərinin iştirakı ilə 43 qəza olub, 12 nəfər ölübHadisə
09:03
Azərbaycan Premyer Liqasında ilin ilk oyunları bu gün keçiriləcəkFutbol
08:57
Yaponiya parlamentinin aşağı palatası buraxılıbDigər ölkələr
08:55
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.01.2026)Maliyyə
08:44