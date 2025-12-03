Bu gün Naxçıvanın bəzi hissələrində qaz kəsiləcək
Energetika
- 03 dekabr, 2025
- 13:30
Bu gün Naxçıvan şəhərinin bəzi əraziləriin qaz təchizatında 2 saat fasilə olacaq.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan şəhərinin 6-cı məhəlləsində korroziyaya uğramış boruların təmiri ilə əlaqədar bu gün saat 14:30-dan 16:30-dək 840 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılacaq.
Son xəbərlər
14:18
Fon der Lyayen: Aİ Rusiyadan tam enerji müstəqilliyinin yeni səhifəsini açırEnergetika
14:16
Foto
Azərbaycan Cənubi Koreya ilə maliyyə sektorunda texnoloji həllərin tətbiqini müzakirə edibMaliyyə
14:09
Azərbaycanda bir vəkilə xəbərdarlıq edilib, biri isə cərimələnibDaxili siyasət
14:08
"Əlçatan metro" layihəsindən son 3 ildə 4 000 sərnişin istifadə edibİnfrastruktur
14:00
Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 9 % artıbTurizm
13:58
Dövlət, kommersiya və vergi sirrini yayan işçilər tam həcmdə maddi məsuliyyət daşıyacaqlarMilli Məclis
13:50
İşçilər məzuniyyətə çıxdıqda əməkhaqqından az olmamaqla məvacib ala biləcəkMilli Məclis
13:47
"Neftçi" İK-nın baş məşqçisi: "Ümidvaram ki, "Baku Fire" ilə matçda bəxt bizim tərəfimizdə olacaq"Futbol
13:34
Foto