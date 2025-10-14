İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 21 % azalıb

    Energetika
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:03
    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 21 % azalıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın magistral neft kəmərləri ilə 27 milyon 592,8 min ton neft nəql edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin ilk 9 ayının göstəricisinə nisbətən 4,4 % azdır.

    Ötən dövr ərzində nəqletmənin 74,5 %-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac kəməri ilə həyata keçirilib. Bu kəmər vasitəsilə yanvar-sentyabr aylarında 20 milyon 569,1 min ton neft ötürülüb. Bu, 2024-cü ilin eyni ayları ilə müqayisədə 5,1 % azdır.

    Hesabat dövründə BTC kəməri ilə nəql edilmiş neftin 84,6 %-ini və ya 17 milyon 404,4 min tonunu Azərbaycanda hasil edilən neft, 15,4 %-ini və ya 3 milyon 164,7 min tonunu isə Türkmənistan və Qazaxıstandan daxil olan neft təşkil edib.

    Bu dövrdə BTC kəməri ilə nəql edilmiş Azərbaycan neftinin həcmi 1,5 %, Türkmənistan və Qazaxıstandan daxil olan neftin həcmi isə 21 % azalıb.

    Xatırladaq ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri də, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti nəql olunur.

    AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), "MOL Group" (9,57 %) INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92 %) pay sahibidir.

    Bakı-Tbilisi-Ceyhan tranzit neft

    Son xəbərlər

    16:35

    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    16:34

    Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Region
    16:32
    Foto

    Sahibə Qafarova və Numan Kurtulmuş Məhəmməd İqbalın məqbərəsini və Badşahi məscidini ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    16:30

    Vahid Ələkbərov Tokayevi "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıb

    Energetika
    16:29

    "RETA Proje": Ağalı kəndi türk dünyasına nümunə olacaq "Ağıllı kənd"ə çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:27

    Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:19

    İranda Fransanın iki vətəndaşı ümumilikdə 26 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Region
    16:16
    Foto

    Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    16:15

    Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 6 %-dən çox artıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti