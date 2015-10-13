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    ​"Brent" markalı neft 50 dollardan ucuz olub

    Xam neftin qiymətinin ilin sonunadək 49 dollar/barel olacağı gözlənilir

    Bakı. 13 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 2,53 dollar yaxud 5,10% ucuzlaşaraq 47,10 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 2,79 dollar və ya 5,30% ucuzlaşaraq 49,86 dollar/barelə enib.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 49 dollar/barel olacağı gözlənilir. 

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