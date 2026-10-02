BP Memarlıq və İnşaat Universitetində yeni laboratoriya açıb
- 02 oktyabr, 2026
- 17:35
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Bu gün BP şirkəti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində (AzMİU) yeni laboratoriya açıb.
"Report" xəbər verir ki, layihə ölkədə təhsilin inkişafına, eləcə də tədqiqat və innovasiya potensialının artırılmasına bp-nin daha bir əhəmiyyətli töhfəsidir.
Strateji əhəmiyyətli bina və qurğuların monitorinqi və müşahidəsi laboratoriyası AzMİU-nun Zəlzələ Mühəndisliyi Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin nəzdində yaradılıb. Laboratoriya Azərbaycanda bina və qurğuların fasiləsiz seysmik monitorinqi üçün nəzərdə tutulmuş ilk obyekt olaraq ölkədə konstruksiyaların monitorinqi, zəlzələ mühəndisliyi və tikililərin təhlükəsizliyi sahələrində potensialın gücləndirilməsinə töhfə verəcək.
Qabaqcıl monitorinq sistemləri, xüsusi proqram təminatı və müasir mühəndislik avadanlıqları ilə təchiz edilmiş bu laboratoriya strateji əhəmiyyətli binaların və qurğuların real vaxt rejimində fasiləsiz monitorinqini həyata keçirməyə imkan verir. Bu isə mütəxəssislərə konstruksiyaların davranış göstəricilərinin qiymətləndirilməsinə, mümkün problemlərin erkən mərhələdə aşkarlanmasına və vaxtında qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə şərait yaradır.
Laboratoriya həmçinin qurğuların səyyar seysmik monitorinqi sistemi ilə təchiz olunub ki, bu da müxtəlif bina və qurğuların dağıdıcı olmayan sınaq üsulları ilə birbaşa yerində qiymətləndirilməsinə imkan verir.
Monitorinq funksiyaları ilə yanaşı, laboratoriya tədris, təlim və elmi tədqiqatların aparılması üçün də bir platforma rolunu oynayacaq. Bu, akademik biliklərin mühəndislikdə praktiki tətbiqi ilə əlaqələndirilməsinə, eyni zamanda bu sahədə yüksək bacarıqlı yerli mütəxəssislərin hazırlanmasına töhfə verəcək.
Laboratoriyanın açılış mərasimində çıxış edən bp-nin Xəzər, Mərkəzi Asiya və Türkiyə regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli deyib ki, təhlükəsiz və davamlı infrastruktur şəhərsalmada dayanıqlılığın təmin olunmasında və icmaların qorunmasında mühüm rol oynayır: "Laboratoriyanın yaradılmasını dəstəkləməkdə məqsədimiz Azərbaycanda tikililərin monitorinqi, seysmik təhlükəsizlik üzrə tədqiqatlar və bu sahədə mühəndislik potensialının gücləndirilməsinə kömək etməkdir. Ümid edirik ki, bu laboratoriya elmi tədqiqatların inkişafına, tikililərin təhlükəsizliyi sahəsində təcrübələrin təkmilləşdirilməsinə və ölkənin tikinti sektorunun dəyişən tələblərinə cavab verə biləcək yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasına dəstək verəcək."
BP-nin laboratoriyanın yaradılmasına töhfəsi 400 min manat (235,300 ABŞ dolları) təşkil edib. Bu məbləğə laboratoriyanın fəaliyyəti üçün zəruri olan xüsusi proqram təminatının, monitorinq sistemlərinin və texniki avadanlıqların təmin edilməsi daxildir.