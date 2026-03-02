İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Biləcərinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 10:27
    Biləcərinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Bu gün Bakının Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Biləcəri Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (ETSİ) ərazisində güc artımı və yenidənqurma işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar olaraq saat 11:00-dan 16:00-dək Biləcəri qəsəbəsi Xudadat bəy Məlik-Aslanov küçəsi, eləcə də Araz küçəsinin 1, 2, 3, 4, 5-ci döngələri və yeni yaşayış massivində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Güc artımı və yenidənqurma işləri başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    “Azərişıq” ASC Biləcəri enerji

    Son xəbərlər

    11:04

    Ursula fon der Lyayen Kipr lideri ilə İran PUA-sının Akrotiri bazasına hücumunu müzakirə edib

    Digər ölkələr
    10:55

    Azərbaycan – Şimali Makedoniya matçının hakim təyinatları məlum olub

    Futbol
    10:54

    Ukrayna Ordusu Novorossiyskə zərbə endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycan millisi "Muhamet Malo" beynəlxalq turnirində 2 qızıl və 3 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    10:52

    İsrail Səhiyyə Nazirliyi: İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    10:47
    Foto

    Azərbaycan UNESCAP-ın təşkil etdiyi forumda təmsil olunub

    Biznes
    10:40
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionda ilk dəfə irihəcmli ingilis dili olimpiadası keçirilir

    Elm və təhsil
    10:39

    Sloveniyalı mütəxəssis Bakıda Azərbaycanın idman infrastrukturunu yüksək qiymətləndirib

    Fərdi
    10:38
    Foto

    İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti