Bakının Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
Energetika
- 22 yanvar, 2026
- 10:44
Bu gün Bakının Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report" "Azərişıq" ASC-yə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, Xəzər Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində təmir işləri həyata keçiriləcək.
Bununla əlaqədar olaraq saat 11:00-dan 14:00-dək Binə qəsəbəsi Binə Atçılıq yaşayış massivi, Buzovna qəsəbəsi Məmməd Hüseyn, Qasım bəy Zakir, Sabir Ələkbərov, Hüseyn Allahverdiyev, Əziz Məmmədov, Şəhid İbarət Məmmədov, Abşeron küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
11:00
Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən bir ailənin dörd üzvü müalicədən sonra evə buraxılıblar - YENİLƏNİBHadisə
10:57
NTD klubu heyətinə yeni basketbolçu qatıbKomanda
10:56
Təbrizin əsas prospektində dövlət məktəbləri bağlanıbRegion
10:51
Rusiyada göyərtəsində 335 sərnişinin olduğu təyyarə texniki nasazlıqla üzləşibRegion
10:44
Bakının Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
10:43
Bu il keçiriləcək buraxılış və qəbul imtahanlarının qrafiki açıqlanıbElm və təhsil
10:39
Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıbHadisə
10:38
Donald Trampın yeni idxal rüsumlarından imtina etməsi qızılı ucuzlaşdırıbMaliyyə
10:32