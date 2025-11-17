İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    • 17 noyabr, 2025
    • 19:08
    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq

    Sabah Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Nərimanov, Binəqədi və Sabunçu rayonlarında qaz xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi, yeni çəkilmiş xəttin mövcud şəbəkəyə birləşdirilməsi işləri ilə əlaqədar 18.11.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

    Təmir-quraşdırma işləri aparılan müddətdə Nərimanov rayonu üzrə Təbriz, Ə.Əliyev, F.Yusifov, N.Hacıyev və A.Nemətulla küçələrinin, Binəqədi rayonu üzrə 8-ci mikrorayon, S.Bəhlulzadə və Dərnəgül küçələrinin, DSK yolunun, Binəqədi qəsəbəsi, 5056/68 məhəllənin, Biləcəri qəsəbəsi, M.Aslanov, A.Zeynallı, Q.Məmmədov, Ə.Xaqani, M.Hüseynzadə, M.S.Ordubadi, T.Yaqubov, Füzuli, Y.İmanov və İ.Kərimov küçələrinin, Sabunçu rayonu üzrə isə "7 Gözəl" və "Göy Qurşağı" MTK-ların, H.Əliyev və Ə.Əliyev küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    qaz təchizatı “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi

    Son xəbərlər

    20:11

    Azərbaycan hərbi nümayəndə heyəti NATO-nun Müdafiə Kollecində olub

    Xarici siyasət
    20:10

    Makron: Aİ və ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi üzərində birgə işləyir

    Digər ölkələr
    19:54
    Foto

    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan emissiyaları 40 % azaltmağı 15 il daha tez öhdəsinə götürür

    COP29
    19:50
    Foto

    Bakıda "Euronews"un yerli ofisi açılıb

    Media
    19:45

    Dosjan Musaliyev: "Bakı və Astana elektron imzaların qarşılıqlı tanınması üzrə işi sürətləndirir" - MÜSAHİBƏ

    İKT
    19:37

    "Euronews" rəhbəri: Azərbaycan – səfərlər, tərəfdaşlıq və investisiyalar ölkəsidir

    Media
    19:36

    "Sabah"ın basketbolçuları ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar

    Komanda
    19:33
    Foto

    Azərbaycan NATO-nun "Xeyriyyə bazarı"nda iştirak edib

    Xarici siyasət
    19:30
    Foto

    İsrail və Gürcüstanın XİN başçıları ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti