İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Bakının 4 rayonunun bəzi ərazilərinə təbii qazın verilişi dayandırılacaq

    Energetika
    • 01 oktyabr, 2025
    • 20:30
    Bakının 4 rayonunun bəzi ərazilərinə təbii qazın verilişi dayandırılacaq

    Bakının 4 rayonunun bəzi ərazilərinə təbii qazın verilişi dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    "Qaradağ-Səngəçal" yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərinin 3,5-ci və 6,5-ci kilometrində təmir işlərinin görülməsi ilə bağlı 02.10.2025-ci il tarixdə saat 09:00-dan işlər başa çatanadək "Sement zavodu Ümumi", "Sement Zavodu-2" və "Səngəçal Ümumi" ölçü qovşaqlarından, həmçinin orta təzyiqli qaz xətləri üzərində atıcı klapanın, qaz tənzimləyicinin quraşdırılması, eləcə də yeni çəkilmiş qaz kəmərinin qaz təchizatı mənbəyinə birləşdirilməsi işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər başa çatanadək "Nardaran QPS" ölçü qovşağından qidalanan əhali kollektorunda, "Köhnə Qanlıgöl" qaz xəttində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Qaz təchizatı dayandırılan müddət ərzində Qaradağ rayonunun Sahil, Ümid və Səngəçal qəsəbələrində, Yol evləri və Bağ evləri adlanan yaşayış massivlərində, Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsində H.Heybətov, Nizami, Axund Mirzə Əbdülkərim, Sabir, Axund Mirzə Ələkbər, Axund Şeyx Hüseyn, Yəhya Musayev, Nəriman Nərimanov, Həzi Aslanov küçələrində, Ləhic bağları, Savalan və Maştağa-Nardaran adlanan yaşayış massivlərində, Yasamal rayonunun Qanlı göl yaşayış massivində, Ü.Əkbərov , R.Tağıyev və 7-ci Alatava küçələrində, həmçinin Xətai rayonunun H.Salmani küçəsində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    "Azəriqaz" məhdudiyyət

    Son xəbərlər

    21:34

    Fələstin Baş naziri: Müharibə bitdikdən sonra Qəzza üçün bərpa planları hazırdır

    Digər ölkələr
    21:33
    Foto
    Video

    "Qarabağ" "Kopenhagen"lə oyunda fasiləyə öndə yollanıb - YENİLƏNİR

    Futbol
    21:15

    Pentaqon ABŞ və Ukraynanın hərbi məqsədləri üçün 179,5 milyon dollar məbləğində vəsait ayırıb

    Digər ölkələr
    21:12

    Gürcüstanın səhiyyə naziri: Azərbaycanı ən yaxşı vəziyyətdə görmək bizim üçün böyük qürurdur

    Xarici siyasət
    20:52

    AİİB-nin Bakı Metropoliteninə ayıracağı kreditin xərclənmə istiqamətləri açıqlanıb - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    20:39

    Səfir: Ukrayna ilə Azərbaycanı çoxəsrlik əməkdaşlıq və dostluq birləşdirir

    Xarici siyasət
    20:31

    Paşinyan Danimarkaya işgüzar səfərə yola düşüb

    Region
    20:30

    Bakının 4 rayonunun bəzi ərazilərinə təbii qazın verilişi dayandırılacaq

    Energetika
    20:25

    Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru vəzifəsindən azad olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti