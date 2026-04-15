    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 3 %-dən çox artıb

    • 15 aprel, 2026
    • 09:13
    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 3 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanın magistral qaz kəmərləri ilə 11 milyard 125,1 milyon kubmetr qaz nəql edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin 3 ayı ilə müqayisədə 3,3 % çoxdur.

    Hesabat dövrünə qazın nəqlinin 50,8 %-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilib. Bu kəmərlə 5 milyard 653,4 milyon kubmetr qaz ötürülüb. Bu, illik müqayisədə 3,8 % çoxdur.

    Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən qaz Azərbaycana, Gürcüstana və Türkiyəyə çatdırılır. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 2006-cı ilin sonlarında istismara verilib və "Şahdəniz" yatağının I mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qaz nəql edilməyə başlanıb. 2018-ci ilin yayından isə "Şahdəniz" yatağının ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qazın genişləndirilmiş Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Türkiyəyə - TANAP kəmərinə təhvil verilməsinə başlanılıb.

    Qaz ixracı Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri (TANAP) Dövlət Statistika Komitəsi
    Поставки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличились на 3,3%
    Gas transportation via Baku–Tbilisi–Erzurum pipeline up 3%

