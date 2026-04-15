Поставки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличились на 3,3%

По магистральным газопроводам Азербайджана в январе-марте 2026 года транспортировано 11 млрд 125,1 млн кубометров газа, что на 3,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Более половины объема (50,8%) пришлось на долю Южно-Кавказского трубопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум). По этому газопроводу за три месяца прокачано 5 млрд 653,4 млн кубометров газа - на 3,8% больше, чем годом ранее.

Южно-Кавказский трубопровод транспортирует газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию. Он был введен в эксплуатацию в конце 2006 года в рамках первой стадии разработки "Шахдениз". С лета 2018 года по расширенному трубопроводу газ второй стадии "Шахдениза" поставляется в Турцию и далее в TANAP.