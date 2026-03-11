"Azərişıq" Ağcabədinin bir sıra kəndlərinin elektrik şəbəkəsini yeniləyir
- 11 mart, 2026
- 11:00
"Azərişıq" ASC Ağcabədi rayonunun elektrik təsərrüfatını yenidən qurur.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, rayonun Yeni Qaradolaq və Minəxorlu kəndlərində 0,4 və 10 kV-luq metal dayaqlar əkilib, açıq naqillər Özünüdaşıyan İzolyasiyalı Naqillərlə (ÖİN) əvəz olunub. Kəndlərdə ümumilikdə müxtəlif gücdə 13 yeni Komplekt Transformator Məntəqəsi (KTM) quraşdırılıb. Həmçinin yaşayış evləri smart və SMS tipli sayğaclarla təchiz olunur.
Hindarx və Qaravəllidə də 0,4 və 10 kV-luq elektrik şəbəkəsi yenilənir. Hindarxda 5 KTM quraşdırılıb. Qaravəllidə isə köhnə TM əvəzinə 1000 kVA gücündə yeni güc mərkəzi yaradılıb.
Şəhər ərazisində 10 kV-luq "Şəhər-1", "Çörək Zavod" və "Qaz İdarəsi" hava xətləri üzrə metal dayaqlar əkilir, izolyasiyalı naqillər çəkilir. Həmçinin sayğaclar həyətyanı ərazilərdən kənarlaşdırılaraq yenilənir.
Qeyd edək ki, "Azərişıq" ölkənin bütün regionlarında, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yenidənqurma, əsaslı təmir-bərpa işlərini davam etdirir. Görülən işlər abonentlərin dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, elektrik enerjisi itkilərinin minimuma endirilməsinə hesablanıb.