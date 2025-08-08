Haqqımızda

Azərbaycanın elektrik şəbəkəsinə ötürüləcək "yaşıl enerji"nin həcmi açıqlanıb 2027-ci ilin sonuna qədər 2 GVt-a yaxın "yaşıl enerji" Azərbaycanın elektrik şəbəkəsinə ötürüləcək.
8 avqust 2025 11:01
Azərbaycanın elektrik şəbəkəsinə ötürüləcək yaşıl enerjinin həcmi açıqlanıb
Cavid Abdullayev

2027-ci ilin sonuna qədər 2 GVt-a yaxın "yaşıl enerji" Azərbaycanın elektrik şəbəkəsinə ötürüləcək.

"Report" xəbər verir ki, bunu Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev Bakıda keçirilən “Yaşıl və Rəqəmsal İpək Yolu” beynəlxalq akselerasiya proqramının açılış tədbirində bildirib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda "yaşıl enerji"dən istifadə üç əsas mərhələ nəzərdən keçirilir: "Birinci mərhələ ilə bağlı bütün zəruri işləri artıq başa çatdırmışıq. Torpaq sahələri müəyyənləşdirilib, şəbəkə ilə bağlı problemlər öz həllini tapıb, müəyyən zəruri olan müqavilələr imzalanıb. Onlar sırf elmi təhlillərin yekunundur. Hesab edirik ki, 2 GVt-a yaxın "yaşıl enerji" 2027-ci ilin sonuna qədər Azərbaycan şəbəkəsinə ötürüləcək".

O qeyd edib ki, inkici mərhələ bu gün müzakirə edilən mövzu ilə birbaşa bağlıdır: "Azərbaycanda böyük "yaşıl enerji" potensialı mövcuddur. Onu reallaşdırmaq lazımdır. "Yaşıl enerji" tələbatımızdan artıq olacaq və onun ixracı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada ixrac potensialının, interkonektorların formalaşdırılması zəruridir. Bu istiqamətdə işləmək və lazımı nəticələri əldə etmək lazımdır".

C.Abdullayev bildirib ki, bu gün artıq 4 interkonektor masa üzərindədir və onlarla bağlı bütün zəruri işlər həyata keçirilir: "Bunların hər biri bu və ya digər formada bugünkü akselerasiya proqramına aidiyyəti olan məsələlərdir. Biz artıq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə birlikdə optik komponentlərlə bağlı birgə işlər aparırıq və orada çox böyük irəliləyişlər var".

