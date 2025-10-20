İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda "yaşıl enerji"nin quraşdırılmış gücdə payı 38 %-ə yüksəldiləcək

    Energetika
    • 20 oktyabr, 2025
    • 10:03
    Azərbaycanda yaşıl enerjinin quraşdırılmış gücdə payı 38 %-ə yüksəldiləcək

    Azərbaycanın planları 2030-cu ilədək bərpa olunan enerjinin quraşdırılmış gücdə payını 38 %-ə yüksəltməkdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazovun Energetiklər Günü ilə bağlı rəsmi qəzetdə dərc edilmiş məqaləsində deyilir.

    Nazir bildirib ki, bu məqsədlə tərəfdaşlarla imzalanmış müqavilələr çərçivəsində quruda və dənizdə əlavə 700 MVt gücün yaradılmasına da enerji sisteminin inteqrasiya imkanları və dayanıqlılığının təmin olunması baxımından yanaşılır: "Bu istiqamətdə Çinin Elektrik Enerjisinin Planlaşdırılması və Mühəndislik İnstitutu (EPPEI) ilə elektrik enerjisi ötürmə şəbəkəsinin tədqiqi sahəsində əməkdaşlıq edirik. Tədqiqat çərçivəsində ötürücü şəbəkə üçün texnoloji və iqtisadi baxımdan optimal həllərin müəyyən edilməsi məqsədilə ilk mərhələdə bərpa olunan enerji üzrə potensial tələbat qiymətləndiriləcək, növbəti mərhələdə isə generasiya güclərinin şəbəkəyə inteqrasiya imkanları təhlil olunacaq".

    P.Şahbazov qeyd edib ki, daxili tələbatın təminatı məqsədilə bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafına bu cür ehtiyatlı və mərhələli yanaşma isə enerji təhlükəsizliyinə dair məsuliyyətli mövqeyimizin təzahürüdür.

    Pərviz Şahbazov yaşıl enerji quraşdırılmış güc

    Son xəbərlər

    10:14

    Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini bu həftə qəbul edə bilər

    Digər ölkələr
    10:08

    "Sumqayıt" Premyer Liqada 75-ci ev qələbəsini qazanıb

    Futbol
    10:03

    Goranboyda kafedə kütləvi dava olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:03

    Səbinə Əliyeva "Uşaq Hüquqları Aylığı"nın elan olunması ilə bağlı müraciət edib

    Daxili siyasət
    10:03

    Azərbaycanda "yaşıl enerji"nin quraşdırılmış gücdə payı 38 %-ə yüksəldiləcək

    Energetika
    09:56
    Foto

    "Birlik - 2025": Azərbaycan hərbçiləri 4 ölkə ilə birgə sərhəd mühafizəsi üzrə fəaliyyətlər icra edirlər

    Hərbi
    09:54

    "Qarabağ" yatağında seysmik kəşfiyyat işlərinə dekabrda başlanılacaq

    Energetika
    09:51

    Şaxta Baba şokdadır: "Birmarket" lotereyası başlayır!

    Maliyyə
    09:49

    İngiltərə təmsilçisi Premyer Liqada klub rekorduna imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti