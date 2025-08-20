Haqqımızda

Azərbaycanda istehlak edilmiş qazın 59 %-i istehsal ehtiyaclarına sərf edilib

Azərbaycanda istehlak edilmiş qazın 59 %-i istehsal ehtiyaclarına sərf edilib ​​​​​​​Bu ilin əvvəlinə olan ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda əmtəəlik təbii qaz ehtiyatlarının həcmi 21 milyard 613,1 milyon kubmetr təşkil edib
Energetika
20 avqust 2025 13:19
Azərbaycanda istehlak edilmiş qazın 59 %-i istehsal ehtiyaclarına sərf edilib

Bu ilin əvvəlinə olan ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda əmtəəlik təbii qaz ehtiyatlarının həcmi 21 milyard 613,1 milyon kubmetr təşkil edib.

Bu barədə “Report”a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, təbii qaz üzrə ehtiyatların 29,3 %-i ölkə daxilində istehlak edilib, 58,7 %-i ixrac olunub, 2,4 %-i itkiyə gedib, 9,6 %-i isə iyul ayının əvvəlinə ehtiyat kimi qalıb.

Ölkə daxilində istehlak edilmiş təbii qazın 59,2 %-i istehsal ehtiyaclarına sərf edilib, 40,8 %-i isə əhaliyə satılıb.

Bu ilin yanvar-iyun aylarında 12 milyard 682,1 milyon kubmetr və ya 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3 % az təbii qaz ixrac edilib.

Əhali tərəfindən 2 milyard 584,8 milyon kubmetr və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,8 % çox təbii qaz istehlak edilib, onun 36,8 %-i Bakı şəhərinin, 3,2 %-i Naxçıvan Muxtar Respublikasının, 11,6 %-i Abşeron-Xızı, 6,1 %-i Gəncə-Daşkəsən, 6 %-i Lənkəran-Astara, 5,8 %-i Qazax-Tovuz, 5,7 %-i Mərkəzi Aran, 5,3 %-i Şəki-Zaqatala, 4,9 %-i Quba-Xaçmaz, 4,7 %-i Qarabağ, 3,8 %-i Mil-Muğan, 3,6 %-i Şirvan-Salyan, 2,4 %-i Dağlıq Şirvan, 0,1 %-i isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının payına düşüb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Азербайджане 59% потребленного газа было использовано для производственных нужд

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi