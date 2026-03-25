    Azərbaycanda 2 ayda istehsal olunan bentonitin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 25 mart, 2026
    • 12:12
    Azərbaycanda 2 ayda istehsal olunan bentonitin həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 31,2 min ton bentonit istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34 % azdır.

    Bu il martın 1-nə, ölkədə 243 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 301 min ton bentonit istehsal edilib ki, bu da 2024-cü ilə nisbətən 19 % çoxdur.

    12:22

    Azərbaycanın Suriyaya ixrac etdiyi qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    12:15

    Nazir: Türkiyənin müharibə bölgəsindən enerji asılılığı minimal səviyyədədir

    Region
    12:14
    Foto

    Türkiyə ilk zirehli patrul avtomobilini istifadəyə verib

    Region
    12:12

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal olunan bentonitin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    12:11

    İsrail Tehranda qanadlı raket istehsalı obyektlərini dağıdıb

    Digər ölkələr
    12:08

    Nərgiz İsmayılova Çempionlar Liqasının 1/4 finalına təyinat alıb

    Komanda
    11:58

    Türkiyədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    11:55

    Azərbaycanda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    11:52

    Azərbaycanda ötən gün 11 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
