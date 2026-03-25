Azərbaycanda 2 ayda istehsal olunan bentonitin həcmi açıqlanıb
- 25 mart, 2026
- 12:12
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 31,2 min ton bentonit istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34 % azdır.
Bu il martın 1-nə, ölkədə 243 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 301 min ton bentonit istehsal edilib ki, bu da 2024-cü ilə nisbətən 19 % çoxdur.
12:22
Azərbaycanın Suriyaya ixrac etdiyi qazın həcmi açıqlanıbEnergetika
12:15
Nazir: Türkiyənin müharibə bölgəsindən enerji asılılığı minimal səviyyədədirRegion
12:14
Foto
Türkiyə ilk zirehli patrul avtomobilini istifadəyə veribRegion
12:12
Azərbaycanda 2 ayda istehsal olunan bentonitin həcmi açıqlanıbEnergetika
12:11
İsrail Tehranda qanadlı raket istehsalı obyektlərini dağıdıbDigər ölkələr
12:08
Nərgiz İsmayılova Çempionlar Liqasının 1/4 finalına təyinat alıbKomanda
11:58
Türkiyədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar varRegion
11:55
Azərbaycanda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
11:52