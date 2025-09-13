Azərbaycan Türkiyədən avqustda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 26 %-ə yaxın artırıb
Energetika
- 13 sentyabr, 2025
- 12:19
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 145,562 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,1 % çoxdur.
Təkcə avqustda Türkiyə Azərbaycana 28,243 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 25,7 % çoxdur.
8 ayda Türkiyənin elektrik məhsulları ixracının dəyəri illik müqayisədə 6,2 % artaraq 11,38 milyard ABŞ dollarına, avqust ayında isə 1,1 % artaraq 1,492 milyard ABŞ dollarına çatıb.
Son xəbərlər
13:08
Federasiya prezidenti III MDB Oyunların iştirak edəcək voleybolçularla görüşübKomanda
13:07
Pakistanda hərbi konvoya hücum nəticəsində 12 nəfər ölübDigər ölkələr
13:07
Myanma ordusu Rakhayn ştatına aviazərbə endirib, 19 tələbə ölübDigər ölkələr
13:06
"Space TV"-nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaqMedia
13:02
Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 17 %-ə yaxın azaldıbBiznes
13:00
Foto
Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:46
Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov vəfat edibDaxili siyasət
12:43
İran və Azərbaycan qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçirəcəkMədəniyyət siyasəti
12:43