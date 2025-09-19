İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Azərbaycan Rumıniyaya neft ixracından qazancını 2 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    19 sentyabr, 2025
    • 16:37
    Azərbaycan Rumıniyaya neft ixracından qazancını 2 dəfəyə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Rumıniyaya 778 min 615,5 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 429 milyon 334 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin 8 ayı ilə müqayisədə 79,5 %, dəyəri isə 1,6 dəfə çoxdur.

    Azərbaycandan Rumıniyaya ixrac edilən xam neftin ümumi neft ixracında payı 4,9 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 8 milyard 396 milyon 5,9 min ABŞ dolları dəyərində 15 milyon 924 min 752,2 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 32 milyard 118 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 17 milyard 65 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 53 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

